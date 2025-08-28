Accidente entre motocicletas en Avenida Sarmiento

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas recientes se registró un accidente en Avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre San Martín y 25 de Mayo, donde se vieron involucradas dos motocicletas conducidas por un hombre y una mujer.

Según trascendió, habría además una tercera moto que, de manera intencional, habría colisionado con una de las unidades, lo que complejiza la investigación sobre lo ocurrido.

Los conductores de las motocicletas debieron ser trasladados al Hospital local para recibir asistencia médica. El hombre sufrió un golpe en la cabeza, mientras que la mujer presentó una lesión en la rodilla.

En el lugar trabajó personal de emergencias para asistir a los heridos y ordenar el tránsito en una de las avenidas más concurridas de la ciudad.