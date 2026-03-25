Grave accidente en Ruta 3: dos motociclistas brasileños heridos, uno en estado crítico

En horas de la tarde de este miércoles 25, se registró un violento accidente de tránsito en el kilómetro 135 de la Ruta Nacional N° 3, en jurisdicción de Gorchs.

Según las primeras informaciones, en el siniestro estuvieron involucrados un camión y dos motocicletas de alta cilindrada. Por causas que aún se investigan, se produjo un fuerte impacto que dejó como saldo a ambos motociclistas con heridas de consideración.

Como consecuencia del choque, uno de los conductores se encuentra en estado grave, mientras que el otro también debió ser trasladado a un centro de salud con diversas lesiones.

Se informó además que ambos ocupantes de los rodados de menor porte son oriundos de Brasil.

En el lugar trabajaron servicios de emergencia, quienes asistieron a las víctimas y realizaron las tareas correspondientes para normalizar la circulación en la zona. Las autoridades continúan con las pericias para determinar las circunstancias del hecho.