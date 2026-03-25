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Grave accidente en Ruta 3: dos motociclistas brasileños heridos, uno en estado crítico

Gorchs

Grave accidente en Ruta 3: dos motociclistas brasileños heridos, uno en estado crítico

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En horas de la tarde de este miércoles 25, se registró un violento accidente de tránsito en el kilómetro 135 de la Ruta Nacional N° 3, en jurisdicción de Gorchs.

Según las primeras informaciones, en el siniestro estuvieron involucrados un camión y dos motocicletas de alta cilindrada. Por causas que aún se investigan, se produjo un fuerte impacto que dejó como saldo a ambos motociclistas con heridas de consideración.

Como consecuencia del choque, uno de los conductores se encuentra en estado grave, mientras que el otro también debió ser trasladado a un centro de salud con diversas lesiones.

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Se informó además que ambos ocupantes de los rodados de menor porte son oriundos de Brasil.
En el lugar trabajaron servicios de emergencia, quienes asistieron a las víctimas y realizaron las tareas correspondientes para normalizar la circulación en la zona. Las autoridades continúan con las pericias para determinar las circunstancias del hecho.

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