Saladillo: un familiar de un infractor gatilló con un revólver contra tres inspectores, sin que se produjera el disparo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de Saladillo informó sobre un grave episodio de violencia ocurrido durante un operativo de control vehicular llevado a cabo el último fin de semana.

Según se detalló, durante el procedimiento se detectó a un motociclista realizando maniobras peligrosas, como “willy”, contraexplosiones y conducción indebida, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de terceros. Al darle la voz de alto, los agentes constataron que el infractor es residente de la ciudad y que, además, contaba con antecedentes de inhabilitación para conducir.

Al momento de solicitarle la documentación, el individuo manifestó no poseerla y adoptó una actitud violenta, arrojando una baldosa contra el personal de tránsito. Como consecuencia, una inspectora de la Dirección de Seguridad Vial resultó lesionada en la zona de la pierna y el abdomen.

La situación escaló aún más cuando el motociclista convocó a un familiar, quien se presentó en el lugar y extrajo un arma de fuego tipo revólver. De acuerdo a lo informado, el sujeto apuntó y gatilló en reiteradas oportunidades contra tres inspectores de tránsito, aunque afortunadamente el arma no se accionó, evitando un desenlace de extrema gravedad.

Ambos individuos fueron debidamente identificados y se radicó la correspondiente denuncia penal ante la Justicia.

Desde el área de Seguridad expresaron su más enérgico repudio ante lo sucedido, destacando que este tipo de hechos no solo pone en riesgo la integridad del personal, sino que también atenta contra el orden público y la convivencia ciudadana.