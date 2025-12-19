Olavarría
Olavarría: Hallaron sin vida al conductor de una pala que volcó en el arroyo Tapalqué
Luego de un amplio y tenso operativo de búsqueda, este viernes fue hallado sin vida el conductor de una pala mecánica que había volcado y quedado semisumergida en el arroyo Tapalqué.
Según confirmaron fuentes oficiales, se trata de un hombre de 64 años, trabajador de una empresa contratada por Transportes Malvinas, quien se encontraba realizando tareas de recolección de arenilla para su posterior traslado al relleno sanitario.
El trágico episodio ocurrió alrededor del mediodía, a la altura de calle 118, cuando por causas que aún se investigan la maquinaria que operaba la víctima volcó dentro del curso de agua. De acuerdo a la información recabada, un compañero de trabajo advirtió la situación al regresar del relleno sanitario, donde había llevado una carga.
Al no encontrar a su colega y observar la pala volcada, dio aviso inmediato a las autoridades. En el lugar intervino personal policial, que al constatar la gravedad del hecho solicitó la participación de buzos del cuerpo de Bomberos, montándose un importante operativo de búsqueda.
Tras varias horas de trabajo, finalmente el cuerpo del conductor fue localizado sin vida.Hasta el momento no se difundió oficialmente la identidad de la víctima. La causa quedó en manos de las autoridades judiciales correspondientes, que investigan las circunstancias del fatal accidente.
