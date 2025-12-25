Las Flores
La Cooperativa Eléctrica presentó una nueva Unidad de Traslado totalmente equipada
La Cooperativa Eléctrica presentó oficialmente una nueva Unidad de Traslado, completamente equipada, que ya se encuentra a disposición de todos sus asociados, reforzando así los servicios sociales que brinda a la comunidad.
Desde la entidad destacaron que la incorporación de esta unidad es posible gracias al aporte y al compromiso de cada uno de los asociados, quienes hacen posible seguir creciendo y mejorando las prestaciones.
“Esto es posible gracias al aporte y al compromiso de cada uno de ustedes. Seguimos fortaleciendo nuestros servicios sociales, porque cuidar a nuestra comunidad es parte de nuestro compromiso”, expresaron desde la Cooperativa durante la presentación.
