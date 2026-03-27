Las Flores
El Trigo: tras versiones erróneas, instituciones aclararon cómo se financió la ambulancia y destacaron el trabajo comunitario
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En medio de versiones erróneas que circularon en redes sociales, instituciones de la localidad de El Trigo difundieron una carta oficial para aclarar cómo se logró la adquisición de la unidad de traslado que hoy presta servicio en la Sala de Primeros Auxilios del lugar. El documento lleva la firma conjunta de la Cooperadora de la Escuela Nº3, la Sala de Primeros Auxilios y el Club Sociedad de Fomento.
Antes de dar a conocer el contenido del escrito, quien compartió la información destacó el compromiso de los vecinos de la localidad. Ya en la carta, las instituciones explicaron que la compra de la ambulancia fue el resultado de un trabajo sostenido y colectivo, impulsado por una necesidad concreta de la comunidad. Además, desmintieron versiones inexactas que ponían en duda el origen de los fondos y el accionar de las comisiones organizadoras.
Según detallaron, el dinero se reunió a través de siete eventos realizados entre 2023 y 2025, entre ellos la Fiesta del Chacarero y Cantor, fiestas criollas y la Fiesta de la Familia y la Amistad. Gracias a estas iniciativas, se logró recaudar un total de $26.616.027 para la adquisición del vehículo, a lo que se sumaron $6.450.000 destinados a su revestimiento.
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Las instituciones remarcaron que cada evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto de comisiones organizadoras, vecinos, artistas y el acompañamiento del municipio, que colaboró con infraestructura y parte del equipamiento necesario. También destacaron el carácter solidario de la comunidad, donde cada aporte —desde la compra de una rifa hasta tareas como cortar el pasto o preparar alimentos— fue fundamental para alcanzar el objetivo.
“El logro obtenido nos enorgullece y nos motiva a seguir por ese camino”, expresaron en el tramo final del comunicado, agradeciendo a todos los que colaboraron de manera desinteresada. De esta manera, El Trigo no solo aclaró el origen de los fondos, sino que puso en valor un ejemplo concreto de organización, solidaridad y compromiso colectivo en beneficio de toda la comunidad.
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