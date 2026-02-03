Las Flores
El Trigo celebró a lo grande sus 100 años: una multitud colmó el histórico festejo del centenario
Una multitud disfrutó este fin de semana, entre sábado y domingo, de las dos jornadas celebrativas por el centenario de esta querida comunidad rural del partido de Las Flores.
El Trigo arribó a los 100 años de su fundación como paraje el 1 de febrero de 2026. Se tomó como referencia esta fecha por el paso de la primera locomotora que circuló por el entonces Ferrocarril Provincial en 1926.
El acto formal, con la presencia del intendente Fabián Blanstein y demás funcionarios, referentes y vecinos de la localidad, se realizó el domingo por la tarde en el escenario donde, desde el día sábado, los artistas convocados para el evento hicieron bailar y cantar a la gran cantidad de público que participó de las jornadas.
El intendente Blanstein, en sus palabras, destacó toda la labor comunitaria que se realiza en El Trigo y mencionó como referentes al presidente de la Sociedad de Fomento de El Trigo, German Loggia, como así también a Carlos Ramón Fernández, El Chacarero Cantor, un embajador artístico de la localidad.
La jornada festiva se caracterizó por la presencia masiva de gente que arribó, inclusive, de otras localidades para compartir momentos donde además de la música, se pudo observar la presencia de carros gastronómicos, stands de artesanos y emprendedores; también exposiciones y muestra de distintos elementos tradicionales y de colección. Se estima que más de 3.000 personas acudieron a la localidad de El Trigo a formar parte de esta Fiesta inolvidable por el Centenario.
