Bocha Lobosco pasó por Grupo Noticias antes de su show en la Fiesta del Centenario de El Trigo

Bocha Lobosco, el cantante del momento, visitó el estudio de Grupo Noticias para dialogar con Julio González Canú en Urbana FM 92.7, en el programa Código Radio. En una charla amena, repaso su trayectoria musical, reviviendo momentos alegres y destacó que, a pesar del éxito, «nada me cambia, sigo siendo el mismo Bocha Lobosco».

El artista compartió detalles sobre su presente, revelando que actualmente cuenta con siete representantes para manejar su carrera, reflejo del impacto y demanda de su música.

La expectativa crece para su actuación programada en la Fiesta por el Centenario del Paraje El Trigo. Este evento, organizado por distintas instituciones rurales y con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores, se realizará el sábado 31 de enero y domingo 1° de febrero, a partir de las 18 horas.

El Trigo, ubicado a 35 kilómetros de la ciudad de Las Flores, celebrará sus 100 años con un amplio programa artístico. La noche del sábado contará con la participación de Bocha Lobosco, el grupo Conexión, Leonides y Pichin Luján, Peñeros de Las Flores, Pía la Chamamecera, Luis Álvarez, Naty y la Super Banda, Agustín Pardo y DJ Julián.

El domingo, desde las 19 horas, se desarrollará el Acto Conmemorativo por el centenario, con la presencia del intendente interino Fabián Blanstein y reconocidos referentes culturales y educativos del paraje. La jornada incluirá un desfile de ponchos a cargo del Centro Cultural y Diseño Mujeres Rurales, sumando simbolismo y tradición a la celebración.

Con esta gran fiesta, El Trigo se prepara para honrar su historia y fortalecer el sentido de comunidad, acompañado por el talento y la música de artistas locales y nacionales.