El Trigo se prepara para celebrar su centenario con una gran fiesta
Este sábado 31 de enero y domingo 1° de febrero a partir de las 18 horas, organizado por distintas instituciones del Paraje Rural y con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores, se realizará en El Trigo – localidad rural distante 35 kilómetros de la planta urbana de nuestra ciudad – la fiesta por el Centenario del Paraje.
El sábado estarán en el escenario: Bocha Lobosco; el grupo “Conexión”; Leonides y Pichin Luján; Peñeros de Las Flores; Pía la Chamamecera; Luis Álvarez; Naty y la Super Banda; Agustín Pardo y DJ Julián.
La actividad tendrá su continuidad el día domingo donde a las 19 horas comenzará el Acto Conmemorativo por el 100° aniversario de El Trigo, momento que estará encabezado por el intendente interino Fabián Blanstein y por distintos referentes de las entidades culturales y educativas de la localidad. También habrá un desfile de ponchos a cargo del Centro Cultural y Diseño Mujeres Rurales, entre otras acciones.
El paraje El Trigo ya cuenta con ambulancia de traslado gracias al aporte de los vecinos y al apoyo municipal
Lo artístico se complementará con las actuaciones de Jóvenes Musiqueros; Maia Sancho; Mariana y sus músicos; Uriel Giacomo; Martín Vairo y El Trío Tres; y el Grupo Dilema.
Durante las dos jornadas de festividad habrá exposiciones y desfiles de pilchas gauchas, recados, sogas, fotos históricas, artesanos, emprendedores como así también se destacará en el lugar la presencia de los carros gastronómicos, patio de comidas, juegos infantiles y shows musicales.
Se invita al público en general a participar de los festejos por el centenario de El Trigo, un gran evento social y cultural, libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.
