Las Flores
Se realizaron castraciones y vacunaciones antirrábicas en El Trigo
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, llevó adelante una nueva jornada de castración y vacunación antirrábica en el Paraje El Trigo.
En esta oportunidad, se esterilizaron 15 animales entre perros y gatos, marcando un paso significativo en la promoción del cuidado responsable de las mascotas y en la prevención de enfermedades.
Desde el área municipal agradecieron a los vecinos que participaron acercando a sus animales, destacando el compromiso de la comunidad con el bienestar animal y la salud pública.
Un hombre fue detenido por reiterados robos de cableado y trasladado a la cárcel de Sierra Chica
Ruta 3: un camionero de Las Flores impactó contra un árbol tras perder el control del vehículo
Robo en una veterinaria: ingresaron tras escalar un paredón lindero y sustrajeron dinero
Los creadores de contenido Aires de Cultura visitaron Las Flores y se sorprendieron por su belleza e historia
Un joven de 18 años quedó imputado por golpear a un motociclista y amenazarlo en la vía pública
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras