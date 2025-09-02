Se realizaron castraciones y vacunaciones antirrábicas en El Trigo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, llevó adelante una nueva jornada de castración y vacunación antirrábica en el Paraje El Trigo.

En esta oportunidad, se esterilizaron 15 animales entre perros y gatos, marcando un paso significativo en la promoción del cuidado responsable de las mascotas y en la prevención de enfermedades.

Desde el área municipal agradecieron a los vecinos que participaron acercando a sus animales, destacando el compromiso de la comunidad con el bienestar animal y la salud pública.