Noticias Las Flores

Las Flores

Se realizaron castraciones y vacunaciones antirrábicas en El Trigo

hace 5 horas

La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, llevó adelante una nueva jornada de castración y vacunación antirrábica en el Paraje El Trigo.

En esta oportunidad, se esterilizaron 15 animales entre perros y gatos, marcando un paso significativo en la promoción del cuidado responsable de las mascotas y en la prevención de enfermedades.

Desde el área municipal agradecieron a los vecinos que participaron acercando a sus animales, destacando el compromiso de la comunidad con el bienestar animal y la salud pública.

