El Trigo inició los festejos por su centenario con una multitudinaria primera noche

La localidad rural de El Trigo vivió este sábado una jornada histórica al celebrar la primera noche de los festejos por su centenario, en un evento que reunió a unas 3.000 personas y convirtió al paraje en el epicentro de una verdadera fiesta popular.

Desde horas tempranas de la tarde comenzaron a llegar familias, jóvenes y vecinos de distintas localidades, quienes recorrieron el predio disfrutando de los puestos gastronómicos, food trucks, emprendedores y artesanos. Además, los más chicos contaron con un espacio especialmente preparado con juegos y actividades recreativas, generando un clima de encuentro, alegría y celebración que acompañó toda la jornada.

La organización fue uno de los puntos destacados del evento, demostrando el trabajo conjunto de la comunidad para estar a la altura de un aniversario tan significativo para la historia local.

El escenario también tuvo un rol central durante la noche, con una variada grilla de artistas que mantuvieron al público acompañando cada presentación. Pasaron por el escenario Conexión, Leonides y Pichín Luján, Peñeros de Las Flores, Pía la Chamamecera, Luis Álvarez, Naty y la Súper Banda, Agustín Pardo y DJ Julián, ofreciendo un repertorio que reflejó la identidad musical y cultural de la región.

El cierre fue uno de los momentos más esperados y quedará en la memoria de los presentes: Bocha Lobosco brindó un show cargado de energía y ritmo que hizo vibrar al público y puso el broche de oro a una noche que confirmó que El Trigo sabe celebrar su historia mirando al futuro.

De esta manera, la primera jornada de festejos por los 100 años dejó en claro que la comunidad sigue más unida que nunca y preparada para continuar celebrando este aniversario tan especial.