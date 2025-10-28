Las Flores
Cuarto aniversario de la Plazoleta Deportiva “Diego Maradona” y homenaje al fútbol florense
Este jueves 30 a las 20 horas en el espacio verde ubicado en la esquina oeste en la intersección de las avenidas Manuel Venancio Paz y Alfredo Vidal, se celebrará el cuarto aniversario de la inauguración de la Plazoleta Deportiva Diego Armando Maradona y además también, se conmemorará por tercer año consecutivo el Día del y la Futbolista Florense, una fecha que el Concejo Deliberante de Las Flores con la rúbrica del Departamento Ejecutivo, aprobó de forma unánime en reconocimiento a los futbolistas de nuestro terruño.
En el acto, que contará con la presencia de autoridades municipales y legisladores de todos los bloques políticos, se distinguirá con la entrega de diplomas a jugadores y jugadoras de los distintos clubes que participan de los campeonatos oficiales del futbol de nuestra ciudad, como así también a futbolistas de los torneos del Futbol Senior y Agrario. La plazoleta Diego Armando Maradona, emplazada junto al busto del recordado capitán de la Selección Argentina Campeona del Mundo en México 1986, fue inaugurada el 30 de octubre de 2021, día también del cumpleaños del inolvidable astro mundial. Se invita a la comunidad a participar de un evento que se caracterizará por la celebración, reconocimientos y recuerdos.
Colisión entre auto y moto: el conductor del rodado menor escapó del lugar tras dejar a su acompañante con lesiones graves
Alumnos del Centro de formación Integral N°1 transforman colillas de cigarrillos en baldosas ecológicas
Orgullo florense: Fiorella Propato se consagró campeona panamericana con la Selección Mayor Argentina de Pádel
Ya está en venta el Gordo de Navidad de Lotería de la Provincia: repartirá $ 1.755.750.000 en premios
Abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – Modalidad Virtual
