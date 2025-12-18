Connect with us
El día que la ciudad fue una sola bandera: Las Flores y el recuerdo del Mundial 2022

Las Flores

El día que la ciudad fue una sola bandera: Las Flores y el recuerdo del Mundial 2022

Hoy, 18 de diciembre, se cumplen tres años de la gloria en el Mundial de Qatar 2022. Aquella infartante definición ante Francia en la gran final y la posterior consagración derivaron en un festejo inolvidable en todo el país. Y, por supuesto, también en nuestra ciudad.

Las Flores no fue la excepción a una jornada que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. El pitazo final desató un grito contenido durante 36 años: Argentina volvía a ser campeona del mundo. En cuestión de segundos, la ciudad se transformó en una marea celeste y blanca, con bocinazos interminables, banderas en cada esquina y abrazos entre desconocidos que compartían la misma emoción.

La final fue un carrusel de sentimientos. El 3-3 ante Francia, el alargue, los penales y la figura gigante de Emiliano “Dibu” Martínez mantuvieron a todos al borde del infarto. En bares, casas y reuniones familiares, Las Flores vivió cada jugada como si estuviera en el estadio Lusail. Cuando Gonzalo Montiel convirtió el penal decisivo, el desahogo fue total.

Las calles se llenaron rápidamente. Familias enteras, jóvenes, chicos y grandes salieron a celebrar una hazaña que unió generaciones. Sonaron bombos, hubo caravanas improvisadas y la Plaza volvió a ser el punto de encuentro para cantar, llorar y festejar hasta altas horas de la noche.

A tres años de aquella epopeya, el recuerdo sigue intacto. Qatar 2022 no fue solo una copa más: fue la consagración de un equipo que representó el esfuerzo, la resiliencia y la ilusión de todo un país. Para Las Flores, como para cada rincón de la Argentina, aquel 18 de diciembre fue el día en que el corazón latió más fuerte y la felicidad se hizo calle.

