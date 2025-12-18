Las Flores
El día que la ciudad fue una sola bandera: Las Flores y el recuerdo del Mundial 2022
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Hoy, 18 de diciembre, se cumplen tres años de la gloria en el Mundial de Qatar 2022. Aquella infartante definición ante Francia en la gran final y la posterior consagración derivaron en un festejo inolvidable en todo el país. Y, por supuesto, también en nuestra ciudad.
Las Flores no fue la excepción a una jornada que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. El pitazo final desató un grito contenido durante 36 años: Argentina volvía a ser campeona del mundo. En cuestión de segundos, la ciudad se transformó en una marea celeste y blanca, con bocinazos interminables, banderas en cada esquina y abrazos entre desconocidos que compartían la misma emoción.
La final fue un carrusel de sentimientos. El 3-3 ante Francia, el alargue, los penales y la figura gigante de Emiliano “Dibu” Martínez mantuvieron a todos al borde del infarto. En bares, casas y reuniones familiares, Las Flores vivió cada jugada como si estuviera en el estadio Lusail. Cuando Gonzalo Montiel convirtió el penal decisivo, el desahogo fue total.
Diputados dio media sanción al proyecto de ley para cambiar el huso horario
Las calles se llenaron rápidamente. Familias enteras, jóvenes, chicos y grandes salieron a celebrar una hazaña que unió generaciones. Sonaron bombos, hubo caravanas improvisadas y la Plaza volvió a ser el punto de encuentro para cantar, llorar y festejar hasta altas horas de la noche.
A tres años de aquella epopeya, el recuerdo sigue intacto. Qatar 2022 no fue solo una copa más: fue la consagración de un equipo que representó el esfuerzo, la resiliencia y la ilusión de todo un país. Para Las Flores, como para cada rincón de la Argentina, aquel 18 de diciembre fue el día en que el corazón latió más fuerte y la felicidad se hizo calle.
Motociclista embiste a móvil policial, masculino hospitalizado
Entrega de certificados a egresados de la Diplomatura en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos
El día que la ciudad fue una sola bandera: Las Flores y el recuerdo del Mundial 2022
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras