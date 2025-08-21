Connect with us
Diputados dio media sanción al proyecto de ley para cambiar el huso horario

Capital Federal

Diputados dio media sanción al proyecto de ley para cambiar el huso horario

El proyecto de ley de Julio Cobos apuesta a alinear el horario nacional con la luz solar y reducir así el consumo de energía eléctrica.
hace 4 horas

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este miércoles a un proyecto de ley que busca modificar el huso horario de la Argentina. La iniciativa presentada por el diputado mendocino Julio Cobos fue aprobado con 151 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones

La iniciativa del ex vice presidente de la Naciónpropone modificar el huso horario del país lo que, de prosperar en el Senado, implicaría que todos deberíamos retrasar una hora los relojes en todo el país.

