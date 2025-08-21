Capital Federal
Diputados dio media sanción al proyecto de ley para cambiar el huso horario
El proyecto de ley de Julio Cobos apuesta a alinear el horario nacional con la luz solar y reducir así el consumo de energía eléctrica.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este miércoles a un proyecto de ley que busca modificar el huso horario de la Argentina. La iniciativa presentada por el diputado mendocino Julio Cobos fue aprobado con 151 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones
La iniciativa del ex vice presidente de la Naciónpropone modificar el huso horario del país lo que, de prosperar en el Senado, implicaría que todos deberíamos retrasar una hora los relojes en todo el país.
Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Sub DDI Las Flores realizó un allanamiento en la ciudad por la sustracción de un vehículo ocurrido el fin de semana
Diputados: no alcanzó el número para rechazar el veto de Milei al aumento jubilatorio
Comenzó a dictarse la diplomatura en comunicación y comercialización de proyectos productivos
Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Marcelo Berasain compartió su experiencia de salud y destacó la atención en el Hospital de Las Flores
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras