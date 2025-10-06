Capital Federal
Tras bajarse a su candidatura como Diputado, José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Tras renunciar a encabezar la lista de candidatos de La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, José Luis Espert debió abandonar también no solo la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, sino que decidió dejar de integrar del todo ese cuerpo.
En medio del escándalo que generaron sus estrechos vínculos con el narcotraficante Federico «Fred» Machado, sobre quien pesa un pedido de extradición de la Justicia de los Estados Unidos, Espert dio un paso al costado luego de que la semana pasada, en el inicio del debate en comisión del Presupuesto 2026, la oposición reclamara en reiteradas oportunidades su alejamiento del cargo.
En una escueta carta enviada al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Espert no solo renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda si no también a integrar dicho cuerpo.
José Luis Espert bajó su candidatura por La Libertad Avanza
Volvieron a aumentar los combustibles: así quedaron los nuevos precios en Las Flores
Desde este lunes un aumento del 12% en el precio del pan
José Luis Espert bajó su candidatura por La Libertad Avanza
Canotaje: Las Flores fue escenario del Campeonato Provincial de Velocidad
Sin atención al público en la Cooperativa este viernes 10 por el feriado puente
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras