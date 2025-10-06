Tras bajarse a su candidatura como Diputado, José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Tras renunciar a encabezar la lista de candidatos de La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, José Luis Espert debió abandonar también no solo la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, sino que decidió dejar de integrar del todo ese cuerpo.

En medio del escándalo que generaron sus estrechos vínculos con el narcotraficante Federico «Fred» Machado, sobre quien pesa un pedido de extradición de la Justicia de los Estados Unidos, Espert dio un paso al costado luego de que la semana pasada, en el inicio del debate en comisión del Presupuesto 2026, la oposición reclamara en reiteradas oportunidades su alejamiento del cargo.

En una escueta carta enviada al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Espert no solo renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda si no también a integrar dicho cuerpo.