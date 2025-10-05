José Luis Espert bajó su candidatura por La Libertad Avanza

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En medio del escándalo por sus ya probados vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado, José Luis Espert anunció este domingo que bajó su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas.

«Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla», explicó Espert en su cuenta de X.