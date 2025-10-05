Capital Federal
José Luis Espert bajó su candidatura por La Libertad Avanza
Acorralado por denuncias y reconocido su vínculo con el presunto narcotraficante Fred Machado, el diputado libertario ratificó que se baja de las elecciones legislativas.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En medio del escándalo por sus ya probados vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado, José Luis Espert anunció este domingo que bajó su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas.
«Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla», explicó Espert en su cuenta de X.
Guillermina Gómez: “Hicimos una buena elección con boleta corta”
Bronce para Fiorella Propato en el mundial de pádel
Bajo la lluvia y con el corazón: la segunda edición de “Corre por tu Meta” volvió a llenar de emoción las calles de la ciudad
CTERA prepara un paro nacional docente en rechazo al ajuste educativo
Jubilado de Mar del Plata ganó más de $300 millones en la Quiniela Plus: «Realmente lo necesitaba»
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras