Noticias Las Flores

Capital Federal

José Luis Espert bajó su candidatura por La Libertad Avanza

Acorralado por denuncias y reconocido su vínculo con el presunto narcotraficante Fred Machado, el diputado libertario ratificó que se baja de las elecciones legislativas.
hace 2 minutos

En medio del escándalo por sus ya probados vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado, José Luis Espert anunció este domingo que bajó su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas.

«Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla», explicó Espert en su cuenta de X.

