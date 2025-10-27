Las Flores
La Libertad Avanza ganó en Las Flores, en la Provincia y a nivel nacional
En el distrito, el espacio obtuvo el 48,40% de los votos, seguido por Fuerza Patria con el 35,54% y Propuesta Federal con el 3,81%. A nivel país, el oficialismo ganó en 16 provincias y logró seis de las ocho senadurías en juego, consolidando su mayoría y fortaleciendo la gestión de Javier Milei.
Con una jornada electoral que marcó un fuerte respaldo al oficialismo nacional, La Libertad Avanza (LLA) se impuso en Las Flores, en la Provincia de Buenos Aires y en la mayoría de los distritos del país, consolidando su predominio político tras las elecciones legislativas 2025.
En el plano local, La Libertad Avanza obtuvo el 48,40% de los votos (7.083 sufragios), seguida por Fuerza Patria, que alcanzó el 35,54% (5.201 votos), y en tercer lugar Propuesta Federal por el Cambio con el 3,81% (558 votos).
De esta manera, el oficialismo libertario logró una amplia diferencia en el distrito, confirmando el respaldo local a la gestión del presidente Javier Milei.
Elecciones Legislativas 2025: en Las Flores votó el 68,69% del padrón
Amplio triunfo en la Provincia de Buenos Aires
A nivel provincial, la mayor sorpresa se dio en la Provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,5%) superó por estrecho margen a la del peronismo (40,8%), revertiendo los resultados de las elecciones locales de agosto, cuando el espacio de Unión por la Patria había ganado por más de 13 puntos.
Este resultado representa un fuerte golpe político para el peronismo bonaerense, que pierde su bastión histórico frente a un oficialismo que logró capitalizar el descontento social y ampliar su base electoral.
La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias
El triunfo libertario se replicó en todo el país. La Libertad Avanza ganó las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 provincias:
Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Por su parte, Fuerza Patria y sus aliados resultaron vencedores en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.
Un Senado más equilibrado
De las ocho provincias que elegían senadores, el oficialismo nacional se quedó con seis (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego), lo que le permitirá equilibrar fuerzas en la Cámara Alta, un recinto que hasta ahora le había sido desfavorable.
Balance general
Con estos resultados, el gobierno de Javier Milei consolida su poder político en el Congreso, ampliando su representación y fortaleciendo su posición de cara a los próximos dos años de gestión.
La elección dejó además un claro mensaje del electorado: un respaldo a la continuidad del modelo libertario, acompañado por un fuerte voto castigo a los espacios tradicionales.
Colisión entre un auto y una moto dejó un joven hospitalizado en terapia intensiva
Con una marcada baja de participación se desarrollan los comicios en Las Flores
Con el estreno de la Boleta Única de Papel, cerca de 24 mil florenses habilitados para votar en las elecciones nacionales
Cerraron los comicios: en Las Flores votó cerca del 65% del padrón
Fuerte caída en la participación: votó el 66% del padrón, la cifra más baja desde 1983
