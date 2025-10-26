Con el estreno de la Boleta Única de Papel, cerca de 24 mil florenses habilitados para votar en las elecciones nacionales

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Desde las 8 de la mañana abrieron los centros de votación en todo el país y en la Provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas nacionales 2025, una jornada democrática que se extenderá hasta las 18 horas.

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar en estos comicios, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños).

En Las Flores, alrededor de 24 mil vecinos podrán emitir su voto en las distintas escuelas habilitadas, en una jornada que se desarrolla con total normalidad.

La elección marca un hito institucional histórico, ya que por primera vez en la historia argentina se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema aprobado por el Congreso que busca modernizar y transparentar el proceso electoral, simplificando el voto y reduciendo los costos del operativo.

Con este nuevo formato, cada votante recibe una sola hoja en la que figuran todas las listas y candidatos, y debe marcar con una cruz su elección en cada categoría antes de depositarla en la urna.

Se espera que los primeros resultados preliminares comiencen a difundirse a partir de las 21 horas, una vez cerrado el escrutinio provisorio.

La jornada transcurre con tranquilidad y una alta expectativa por parte de la ciudadanía, en un contexto económico y político clave para el futuro del país.