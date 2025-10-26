Las Flores
Con el estreno de la Boleta Única de Papel, cerca de 24 mil florenses habilitados para votar en las elecciones nacionales
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Desde las 8 de la mañana abrieron los centros de votación en todo el país y en la Provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas nacionales 2025, una jornada democrática que se extenderá hasta las 18 horas.
Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar en estos comicios, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños).
En Las Flores, alrededor de 24 mil vecinos podrán emitir su voto en las distintas escuelas habilitadas, en una jornada que se desarrolla con total normalidad.
Elecciones Legislativas 2025: en Las Flores votó el 68,69% del padrón
La elección marca un hito institucional histórico, ya que por primera vez en la historia argentina se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema aprobado por el Congreso que busca modernizar y transparentar el proceso electoral, simplificando el voto y reduciendo los costos del operativo.
Con este nuevo formato, cada votante recibe una sola hoja en la que figuran todas las listas y candidatos, y debe marcar con una cruz su elección en cada categoría antes de depositarla en la urna.
Se espera que los primeros resultados preliminares comiencen a difundirse a partir de las 21 horas, una vez cerrado el escrutinio provisorio.
La jornada transcurre con tranquilidad y una alta expectativa por parte de la ciudadanía, en un contexto económico y político clave para el futuro del país.
Colisión entre un auto y una moto dejó un joven hospitalizado en terapia intensiva
Con una marcada baja de participación se desarrollan los comicios en Las Flores
Con el estreno de la Boleta Única de Papel, cerca de 24 mil florenses habilitados para votar en las elecciones nacionales
Cerraron los comicios: en Las Flores votó cerca del 65% del padrón
Fuerte caída en la participación: votó el 66% del padrón, la cifra más baja desde 1983
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras