Fuerte caída en la participación: votó el 66% del padrón, la cifra más baja desde 1983

La participación electoral en las elecciones legislativas de este domingo fue del 66 por ciento, según informaron fuentes oficiales. Esta cifra marca un récord histórico negativo, convirtiéndose en la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

Según supo Noticias Argentinas, el dato surge de la proyección consolidada al cierre de los comicios, a las 18:00 horas.

El número (66%) representa una caída significativa respecto a las últimas elecciones de medio término. En las elecciones legislativas de 2021, la participación consolidada fue del 71%.

La cifra también es drásticamente inferior a la registrada en las elecciones presidenciales del año pasado: en las Generales 2023 votó el 77,05% del padrón, y en el Balotaje 2023 lo hizo el 76,31%.

Las elecciones de hoy, en las que se renovaron 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, fueron las primeras a nivel nacional en las que se utilizó el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).