Elecciones Legislativas 2025: en Las Flores votó el 68,69% del padrón

Con el 100% de las mesas escrutadas, en Las Flores votó el 68,69% del padrón, lo que equivale a 15.504 electores sobre un total de 22.570 habilitados. Los votos válidos alcanzaron el 96,91%, con un 94,38% de afirmativos, 2,52% en blanco y 3% nulos. La jornada se desarrolló con normalidad y marcó la primera elección con Boleta Única de Papel en el país.

Finalizado el escrutinio en el distrito de Las Flores, los datos oficiales indican que la participación electoral fue del 68,69%, con 15.504 votantes sobre un padrón total de 22.570 ciudadanos habilitados.

El 100% de las mesas (70 en total) fueron escrutadas con normalidad, sin incidentes reportados, en el marco de una jornada que transcurrió con orden y buena organización.

Según el informe, los votos válidos representaron el 96,91% del total emitido, con un 94,38% de votos afirmativos, 2,52% en blanco, y 3,00% de votos nulos. En tanto, se registraron 0,07% de votos recurridos y ninguno impugnado.

De esta manera, Las Flores tuvo una participación moderada, levemente superior a la registrada en las elecciones primarias, y en línea con el promedio provincial.

Estos resultados confirman el cierre del proceso electoral local, donde los florenses participaron en la renovación de bancas legislativas nacionales, en una jornada histórica marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) por primera vez en la historia del país.

