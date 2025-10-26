Con una marcada baja de participación se desarrollan los comicios en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La jornada electoral avanza con baja participación en Las Flores y en gran parte del país. Según estimaciones locales, solo alrededor del 30% del padrón se había acercado a votar hacia el mediodía, en el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En la ciudad, más de 24 mil florenses están habilitados para sufragar, pero el flujo de votantes ha sido menor al esperado en las primeras horas de la mañana.

Desde las mesas de votación indicaron que la afluencia comenzó lentamente y se espera que aumente durante la tarde, cuando suelen concurrir más electores, especialmente después de las 15 horas.

Cabe recordar que en esta elección se implementa por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), un nuevo sistema aprobado por el Congreso que busca simplificar el proceso de votación y transparentar los comicios.

La votación continuará hasta las 18 horas, momento en el que cerrarán las mesas y se dará inicio al conteo de votos.