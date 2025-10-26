Cerraron los comicios: en Las Flores votó cerca del 65% del padrón

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

A las 18 horas cerraron los centros de votación en todo el país y también en Las Flores, donde la jornada electoral transcurrió con normalidad y sin incidentes. Según los datos preliminares, la participación alcanzó alrededor del 65% del padrón local, lo que representa una afluencia moderada respecto de elecciones anteriores.

Durante el día, el movimiento en las escuelas fue lento por la mañana y se intensificó hacia la tarde, especialmente en las últimas horas antes del cierre.

En estos comicios legislativos nacionales, más de 24 mil florenses estaban habilitados para emitir su voto, en el marco de una elección histórica por la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca simplificar el proceso y mejorar la transparencia.

A nivel nacional, se estima que la participación fue similar, con una tendencia a la baja respecto de elecciones anteriores. Se espera que los primeros resultados preliminares comiencen a conocerse a partir de las 21 horas.

La jornada se desarrolló con normalidad, compromiso cívico y buena organización, según informaron las autoridades de mesa y fiscales locales.