Gran torneo de ajedrez en homenaje a “Leonardo Daniel García”

El intendente Alberto Gelené y demás funcionarios municipales presenciaron la tercera fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, denominada “Leonardo Daniel García” -en memoria del recordado ajedrecista de nuestra ciudad-, que se llevó a cabo en el domingo 18 de mayo en el Club Juventud Deportiva con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez.

Un total de 172 aficionados al juego ciencia de 17 ciudades le dieron un marco importante a la emotiva jornada, donde se empleó el Sistema Suizo a 7 rondas de 12 minutos, más 3 segundos por movida, observándose un interesante nivel con destacada actuación de los florenses Benjamín Buiraz (Sub 8) y Ciro Branchesi Gómez (Sub 12) al obtener la tercera ubicación.

Debemos consignar que los vencedores fueron: Lorenzo Kreder (Pigüé, Sub 8), Gino Caverlotti (Bolívar, Sub 10), Tomás Casquero (Pergamino, Sub 12), Benjamín Pavón (Junín, Sub 15), Rodrigo Benítez (Coronel Suárez, Sub 18) y Matías Rodríguez Lezcano (Bolívar, Libres).

Por otro lado, los alumnos del profesor Mario Orlando alcanzaron la segunda ubicación en el torneo por Escuela, y en sus categorías clasificaron así:

Sub 8: 12°) Einar Sanguinetti.

Sub 10: 15°) Elson Calzada y 24°) Lorenzo Rodríguez.

Sub 12: 12°) Santino Dierickx, 14°) Tomás Bidegain, 18°) Simón Dulau y 20°) Lucas Lerra.

Sub 15: 6°) Gael Benavídez, 8°) Tomás Espíndola, 13°) Juan Barreto, 32°) Simón Bertamino, 35°) Tomás Fosco, 37°) Thiago Ipucha, 38°) Mateo Gentilini y 39°) Tomás Aguirre.

Sub 18: 6°) Román Eluchanz, 7°) Gonzalo Montes de Oca, 12°) Lara Vitale y 18°) Francesca Robilotte.

Libres: 11°) Lucas Arrua, 18°) Enrique Bugatti (Mejor mayor de 70 años), 24°) Gianmarco Vitale, 26°) Leonardo García de las Heras, 37°) Tobías Ferrari, 38°) Fermín Farías, 39°) Ana Laura Orlando, 44°) Néstor Orlando y 45°) Máximo Bidegain.