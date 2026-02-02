Connect with us
Las Flores

Nicolás Etchelet se coronó campeón zonal y clasificó al Provincial de bochas

Nicolás Etchelet se consagró campeón del Torneo Zonal Individual de Tercera División, disputado el domingo 1° de febrero en las instalaciones del Club Juventud Deportiva, bajo la organización de la Asociación de Bochas de Las Flores.

El representante local logró un ajustado triunfo por 12 a 10 frente a Walter Dahn, de Saladillo, y posteriormente se impuso con claridad por 12 a 2 ante Guillermo Mancione, de General Alvear, resultados que le permitieron quedarse con el título y asegurar su participación en el Campeonato Provincial.

El certamen provincial se disputará en la ciudad de Zárate, del viernes 13 al domingo 15 de febrero, donde Etchelet representará nuevamente a Las Flores. Dirigido técnicamente por Oscar Mercapide, el bochófilo florense volvió a hacerse fuerte jugando como local y dejó una muy buena imagen en este inicio de temporada.

