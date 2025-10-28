Abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – Modalidad Virtual

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Dirección de Bromatología informa que se encuentra abierta la inscripción para el Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos, que se dictará en modalidad virtual los días 4, 6 y 11 de noviembre, en el horario de 14 a 15:30 horas.

El curso consta de tres clases con asistencia obligatoria y tiene como objetivo brindar los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Requisitos:

Contar con la aplicación ZOOM instalada en celular o computadora.

instalada en celular o computadora. Tener acceso a Internet.

Quienes no dispongan de los medios tecnológicos necesarios podrán realizar el curso de forma presencial en la Secretaría de Educación (Alem y Av. Gral. Paz, 1° piso).

De acuerdo al Artículo 21 del Código Alimentario Argentino, este curso es obligatorio para toda persona que manipule alimentos o materias primas en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten o comercialicen productos alimenticios.

Inscripción:

Los interesados pueden registrarse a través de: https://lasflores.gob.ar/tramites/manipulaciondealimentos/

Correo electrónico: bromatologia@lasflores.gob.ar (enviar nombre completo, DNI, teléfono, localidad y correo electrónico). Teléfono: (02244) 442236, de lunes a viernes de 6 a 14 hs.