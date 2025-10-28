Las Flores
Abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – Modalidad Virtual
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Dirección de Bromatología informa que se encuentra abierta la inscripción para el Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos, que se dictará en modalidad virtual los días 4, 6 y 11 de noviembre, en el horario de 14 a 15:30 horas.
El curso consta de tres clases con asistencia obligatoria y tiene como objetivo brindar los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Requisitos:
Cuarto aniversario de la Plazoleta Deportiva “Diego Maradona” y homenaje al fútbol florense
- Contar con la aplicación ZOOM instalada en celular o computadora.
- Tener acceso a Internet.
Quienes no dispongan de los medios tecnológicos necesarios podrán realizar el curso de forma presencial en la Secretaría de Educación (Alem y Av. Gral. Paz, 1° piso).
De acuerdo al Artículo 21 del Código Alimentario Argentino, este curso es obligatorio para toda persona que manipule alimentos o materias primas en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten o comercialicen productos alimenticios.
Inscripción:
Los interesados pueden registrarse a través de: https://lasflores.gob.ar/tramites/manipulaciondealimentos/
Correo electrónico: bromatologia@lasflores.gob.ar (enviar nombre completo, DNI, teléfono, localidad y correo electrónico). Teléfono: (02244) 442236, de lunes a viernes de 6 a 14 hs.
Colisión entre auto y moto: el conductor del rodado menor escapó del lugar tras dejar a su acompañante con lesiones graves
Alumnos del Centro de formación Integral N°1 transforman colillas de cigarrillos en baldosas ecológicas
Orgullo florense: Fiorella Propato se consagró campeona panamericana con la Selección Mayor Argentina de Pádel
Ya está en venta el Gordo de Navidad de Lotería de la Provincia: repartirá $ 1.755.750.000 en premios
Abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – Modalidad Virtual
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras