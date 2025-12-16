Las Flores
Éxito rotundo en la 2ª Convención Internacional de Tatuajes en Las Flores
Creatividad, arte y cultura se dieron cita durante el fin de semana en Las Flores con la realización de la 2ª Convención Internacional de Tatuajes – Expo Tattoo, un evento que volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para artistas y amantes del tatuaje.
El gimnasio del CEF N° 6 fue el escenario elegido para recibir a tatuadores y expositores de distintos países, entre ellos Brasil, Venezuela, El Salvador y el Reino Unido, quienes eligieron nuestra ciudad para mostrar su talento a través de intervenciones en vivo y participar de una destacada competencia artística.
La convención, organizada por el artista y tatuador Ruda Melo con el acompañamiento de la Municipalidad, convocó a un numeroso público local y a visitantes provenientes de diversas localidades, generando un clima festivo que impulsó el turismo y fortaleció la actividad comercial y productiva de la ciudad.
Además de las propuestas artísticas, el evento contó con stands institucionales, venta de productos vinculados al mundo del tatuaje y una variada oferta gastronómica, completando una experiencia integral que reafirma el crecimiento y la proyección de esta convención en la agenda cultural de Las Flores.
