Éxito rotundo en la 2ª Convención Internacional de Tatuajes en Las Flores

Creatividad, arte y cultura se dieron cita durante el fin de semana en Las Flores con la realización de la 2ª Convención Internacional de Tatuajes – Expo Tattoo, un evento que volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para artistas y amantes del tatuaje.

El gimnasio del CEF N° 6 fue el escenario elegido para recibir a tatuadores y expositores de distintos países, entre ellos Brasil, Venezuela, El Salvador y el Reino Unido, quienes eligieron nuestra ciudad para mostrar su talento a través de intervenciones en vivo y participar de una destacada competencia artística.

La convención, organizada por el artista y tatuador Ruda Melo con el acompañamiento de la Municipalidad, convocó a un numeroso público local y a visitantes provenientes de diversas localidades, generando un clima festivo que impulsó el turismo y fortaleció la actividad comercial y productiva de la ciudad.

Además de las propuestas artísticas, el evento contó con stands institucionales, venta de productos vinculados al mundo del tatuaje y una variada oferta gastronómica, completando una experiencia integral que reafirma el crecimiento y la proyección de esta convención en la agenda cultural de Las Flores.