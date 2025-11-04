Las Flores
La Cooperadora y el Municipio desarrollaron tareas de mantenimiento y pintura en la Escuela Primaria N° 18
En un ejemplo de compromiso comunitario y articulación institucional, la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria N° 18, junto al Gobierno Municipal, llevó adelante una importante puesta en valor del patio del establecimiento.
Los trabajos tuvieron como objetivo mejorar los espacios recreativos que los estudiantes utilizan a diario, embellecer el entorno y renovar las demarcaciones en el acceso principal, contribuyendo así a un ambiente más seguro y agradable para toda la comunidad educativa.
Desde el Municipio se destacó la relevancia de acompañar y promover este tipo de iniciativas, que fortalecen las condiciones edilicias de las escuelas y favorecen el desarrollo integral de niños y niñas. Las tareas realizadas en la EP N° 18 reflejan el espíritu de colaboración, solidaridad y compromiso que caracteriza el trabajo conjunto entre las instituciones locales y el gobierno municipal.
