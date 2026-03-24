La Ex Brigada de Investigaciones de Las Flores, un sitio donde la memoria sigue diciendo “Nunca Más”

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina, un período marcado por el terrorismo de Estado, la persecución política, la censura, la desaparición forzada de personas y graves violaciones a los derechos humanos.

Los períodos represivos dejan huellas profundas: en los cuerpos de los sobrevivientes, en las familias, en las comunidades y también en los territorios. Esa memoria permanece viva en los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención y en los espacios que hoy buscan mantener presente lo ocurrido para que no vuelva a repetirse.

En la Provincia de Buenos Aires funcionaron más de 240 Centros Clandestinos de Detención (CCD) durante la dictadura (1976-1983), mientras que a nivel nacional se estima que fueron más de 800 los lugares donde operó el aparato represivo.

La socióloga e investigadora del CONICET Elizabeth Jelin, en su libro Los trabajos de la memoria (1998), sostiene que la memoria cumple un rol central como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia en las comunidades. En ese sentido, plantea que los debates sobre los períodos de violencia política se vinculan con la necesidad de construir democracias sólidas, donde los derechos humanos estén garantizados para toda la población.

A partir de los años 2000, y con mayor impulso desde 2003, comenzaron a desarrollarse políticas públicas destinadas a señalizar y preservar estos lugares. Así surgieron los Sitios de Memoria y los Espacios para la Memoria, impulsados por el trabajo sostenido de organismos de derechos humanos y por decisiones institucionales orientadas a mantener viva la historia.

Los Sitios de Memoria son lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención o donde ocurrieron hechos emblemáticos vinculados al terrorismo de Estado, como masacres o entierros clandestinos. Estos espacios poseen un enorme valor histórico y también judicial, ya que constituyen pruebas fundamentales en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Por su parte, los Espacios para la Memoria son aquellos sitios que fueron recuperados y resignificados para el desarrollo de actividades educativas, culturales, artísticas y de investigación, permitiendo que la comunidad conozca lo sucedido y reflexione sobre el pasado reciente.

En territorio bonaerense, de los más de 240 sitios donde se secuestró, torturó, asesinó y se sustrajeron bebés recién nacidos durante la dictadura, 16 han sido transformados en Espacios para la Memoria en los últimos años.

Un sitio de memoria en Las Flores



En Las Flores, uno de los lugares vinculados a ese circuito represivo fue la Ex Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Avellaneda 705, que funcionó como centro clandestino de detención.

En ese lugar permanecieron secuestradas personas perseguidas por su militancia política y social. Allí fueron sometidas a tormentos y posteriormente algunas fueron liberadas o trasladadas a otros centros de detención. Varias de esas víctimas aún permanecen desaparecidas.

La brigada operó bajo el control del Primer Cuerpo de Ejército y formó parte de un circuito represivo regional que incluyó otros centros clandestinos como Monte Pelloni (Olavarría), la Unidad Penal de Azul, el Regimiento 10 y La Huerta (Tandil). También mantuvo vínculos con centros de detención como el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield y la Brigada de Investigaciones de La Plata.

En marzo de 2014, el lugar fue desafectado de su funcionamiento policial y comenzaron tareas destinadas a su puesta en valor como espacio vinculado a la memoria histórica.

Memoria para construir el futuro



Los lugares donde ocurrió el horror hoy forman parte de una red de memoria que busca transformar el pasado en aprendizaje colectivo. Conocerlos, recorrerlos y transmitir su historia fortalece los lazos comunitarios y reafirma el compromiso con los valores democráticos.

A medio siglo del golpe de Estado, el recuerdo de las víctimas y la preservación de estos espacios siguen siendo pilares fundamentales para sostener el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, y para que el terrorismo de Estado no vuelva a repetirse.

Porque allí donde ocurrieron los hechos más oscuros de nuestra historia reciente, la memoria continúa hablando con una consigna que atraviesa generaciones: Nunca Más.