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El Hospital fue sede de una actividad por el 50° aniversario del golpe de Estado

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El Hospital fue sede de una actividad por el 50° aniversario del golpe de Estado

El Municipio acompañó la actividad conmemorativa realizada en el Hospital Zonal General de Las Flores en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado.
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hace 8 horas

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Estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini; la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; demás autoridades municipales y concejales.

En linea con las distintas acciones que desarrollan en los distintos organismos de salud bonaerenses, la jornada fue compartida junto a Rodrigo Miguel, asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; el director del Hospital, Dr. Pedro Fernández y profesionales de la institución; Gladis D’alessandro y otros referentes de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Victimas del Terrorismo de Estado de Las Flores.

Se contó además con la participación especial del Centro de Promoción Comunitaria “Los Manzanares” donde los niños llevan adelante distintos trabajos en relación a la construcción de la memoria colectiva.

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Luego de las palabras de las autoridades que reafirmaron el compromiso por mantener la lucha bajo el lema “Memoria, Verdad y Justicia es Democracia” y con el recuerdo permanente por los desaparecidos de nuestra ciudad, se realizó el descubrimiento de una placa recordatoria en uno de los patios internos del establecimiento.

El nosocomio local es uno de los Hospitales bonaerenses que pueden recibir muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas con el objetivo de identificar los restos de las victimas del golpe

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