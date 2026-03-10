Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Marzo, mes de la memoria: Las Flores tendrá actividades para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado

Las Flores

Marzo, mes de la memoria: Las Flores tendrá actividades para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado

Foto del avatar

Publicado

hace 3 horas

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

La Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Victimas del Terrorismo de Estado de Las Flores informa el cronograma de actividades a llevarse a cabo en el marco de los 50 años del golpe cívico militar que sufriera nuestro país.
Durante el mes de marzo, mes de la memoria, habrá charlas, lectura, pintadas, talleres y actos conmemorativos en diferentes espacios de la ciudad, para reafirmar la consigna de «30 mil desaparecidos presente».

A 50 AÑOS DEL GOLPE 1976-2026 – MES DE LA MEMORIA

*Viernes 13 de Marzo – 9,30 horas
HOSPITAL ZONAL LAS FLORES
Salud y Memoria Son 30 mil
SUM: Entrada por Carramasa

Te puede interesar:

Actividades de la Dirección de Niñez y Adolescencia por el día de la memoria por la verdad y justicia

*Jueves 19 de Marzo – 18,30 horas
Memoria en la Biblioteca
(Poesía, lectura y exposición a 50 años del Golpe)
Biblioteca Pública Municipal “Dr. Pablo Milellono”
Av. Gral. Paz y Alem (subsuelo)

*Viernes 20 de Marzo – Turno Mañana
Centro Los Manzanares
Colocación Mural en Espacio para la Memoria.

*Viernes 20 de Marzo – 19 horas
Trazos de Memoria: Tizazo colectivo a 50 años del Golpe
CIIE Las Flores
ETR de Derechos Humanos y Ciudadania – Mariela Cotignola –
ETR de Geografía – Natacha Ferrreri – ETR Historia – Mirta Coloschi – Saladillo

*Lunes 23 de Marzo – 16 horas
Pintada Pañuelos
Espacio para la Memoria

*Martes 24 de Marzo – 18 horas
Acto en Monolito en Plaza Mitre – Pintada de Pañuelos
Música por la Memoria: Murga “Los Desquiciados de la Luna”

*Viernes 27 de Marzo – 18 horas
“Libros, Biblioteca y Memoria”
Biblioteca Popular 25 de Mayo  – Av, Rivadavia 325

Memoria Verdad y Justicia – Son 30 Mil

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.