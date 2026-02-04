Las Flores participó del Encuentro Regional de Municipios en Chascomús para impulsar el desarrollo y la cooperación entre ciudades

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La ciudad de Chascomús fue sede del Encuentro Regional de Municipios de la Provincia de Buenos Aires, una jornada que reunió a intendentes de distintos espacios políticos, funcionarios provinciales y municipales de ciudades intermedias y pequeñas, junto al equipo de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar en una agenda común de desarrollo regional.

En representación de nuestra ciudad participó el intendente de Las Flores, Fabián Blanstein, quien junto a otros jefes comunales formó parte de las mesas de trabajo orientadas a debatir los desafíos que enfrentan las ciudades en crecimiento y a generar estrategias conjuntas para fortalecer la gestión local y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Durante el encuentro, el intendente anfitrión Javier Gastón propuso la creación del Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y el Crecimiento (FRIDEC), concebido como un espacio permanente de articulación entre municipios para potenciar el desarrollo productivo, promover la innovación en la gestión pública y coordinar políticas que acompañen el crecimiento de las ciudades intermedias.

La iniciativa prevé la realización de encuentros anuales que combinarán instancias políticas y mesas técnicas integradas por equipos municipales, abordando problemáticas comunes como empleo, infraestructura, planificación urbana, ambiente y desarrollo sostenible.

Asimismo, se planteó avanzar en la conformación de un Consorcio Regional, con el acompañamiento de la CAF, que permita profundizar la cooperación entre municipios, acceder a asistencia técnica y financiamiento, e impulsar proyectos estratégicos con una mirada regional y sustentable.

La jornada contó además con la participación del vicepresidente corporativo de CAF, Christian Asinelli; el economista asesor Guillermo Alves; y el coordinador del programa BiodiverCiudades, Alejo Ramírez. También estuvieron presentes autoridades provinciales como el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín, y Alberto Gelené, asesor del Ministerio de Infraestructura en materia de cuencas hídricas.

Participaron además intendentes de distintos distritos bonaerenses como Lezama, Brandsen, Castelli, Monte, Villa Gesell, General Alvarado, General Las Heras, Lobería, Ayacucho, General Guido, Magdalena, Mar Chiquita, Pila y General Lavalle, entre otros.

Con una amplia convocatoria y una agenda orientada al trabajo conjunto, el encuentro permitió consolidar un espacio de diálogo y planificación regional que busca promover un crecimiento equilibrado y sostenible para los municipios de la provincia, entre ellos Las Flores.