Las Flores
Las Flores recibió equipamiento y fortalece la seguridad vial tras un encuentro de trabajo con autoridades provinciales
La Municipalidad de Las Flores recibió un alcoholímetro y un alómetro por parte del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.
En marco de la entrega de este equipamiento, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martin Boggini, mantuvo un encuentro de trabajo con el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo y el director de Fiscalizacion y Control de Tránsito, Cristian Vazquez.
En la reunión, se dialogó sobre la importancia de contar en los municipios con este tipo de herramientas que permiten fortalecer los distintos operativos que se realizan y las políticas de prevención en materia de seguridad vial. Desde la Secretaría se agradece al Ministerio de Transporte, cuyo titular es Martín Marinucci, por acompañar estas gestiones de tanto beneficio para Las Flores.
