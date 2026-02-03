Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Las Flores recibió equipamiento y fortalece la seguridad vial tras un encuentro de trabajo con autoridades provinciales

Las Flores

Las Flores recibió equipamiento y fortalece la seguridad vial tras un encuentro de trabajo con autoridades provinciales

La Municipalidad de Las Flores recibió un alcoholímetro y un alómetro por parte del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.
Foto del avatar

Publicado

hace 3 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En marco de la entrega de este equipamiento, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martin Boggini, mantuvo un encuentro de trabajo con el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo y el director de Fiscalizacion y Control de Tránsito, Cristian Vazquez.

En la reunión, se dialogó sobre la importancia de contar en los municipios con este tipo de herramientas que permiten fortalecer los distintos operativos que se realizan y las políticas de prevención en materia de seguridad vial. Desde la Secretaría se agradece al Ministerio de Transporte, cuyo titular es Martín Marinucci, por acompañar estas gestiones de tanto beneficio para Las Flores.

Te puede interesar:

Blanstein firmó convenio para poder adquirir equipos de salud, maquinaria vial, equipamiento de construcción y vehículos

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.