Las Flores

Llega una Semana Completa de Actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

hace 20 minutos

En el marco del «Día Internacional de las Personas con Discapacidad», fecha que se conmemora cada 3 de diciembre, desde el lunes 1° al viernes 5 de diciembre se realizarán distintos eventos. Se llevará a cabo una semana abierta para que puedas acercarte y conocer desde adentro el trabajo que realizan las distintas instituciones:

– Lunes 1/12 de 10:30 a 12:30 horas: Taller Protegido Alma (Sordeaux 467)

– Martes 2/12 de 10:00 a 12:00 horas: Centro de Día (Sede H. Yrigoyen 382 y predio recreativo H. Yrigoyen 184)

– Miércoles 3/12 a las 10:00 horas: Marcha por los Derechos de las PCD y mañana de encuentro con stand de productos que realizan de cada institución/organización; juegos y mateada.

Por la tarde, a las 18:00 horas en Salón Rojo, Entrega de Certificados de Asistencia a concurrentes de los Talleres de Lengua de Señas Argentina y reconocimiento a las PCD que concurrieron a representarnos en los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.

– Jueves 4/12 de 10 a 12 y de 14 a 16 horas: Escuela de Educación Especial Nº 501 (Las Heras y Pasteur)

– Viernes 5/12 de 10 a 12 horas: Centro de Formación Integral (Av. Del Carmen Nº 620)

Además, durante toda la semana en el Salón Blanco del Palacio Municipal se exhibirá una Muestra de Fotos de las distintas acciones que se llevan adelante desde la Dirección de Discapacidad junto al área de Deportes y las instituciones que trabajan en la temática.

