Las Flores
Llega una Semana Completa de Actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En el marco del «Día Internacional de las Personas con Discapacidad», fecha que se conmemora cada 3 de diciembre, desde el lunes 1° al viernes 5 de diciembre se realizarán distintos eventos. Se llevará a cabo una semana abierta para que puedas acercarte y conocer desde adentro el trabajo que realizan las distintas instituciones:
– Lunes 1/12 de 10:30 a 12:30 horas: Taller Protegido Alma (Sordeaux 467)
– Martes 2/12 de 10:00 a 12:00 horas: Centro de Día (Sede H. Yrigoyen 382 y predio recreativo H. Yrigoyen 184)
– Miércoles 3/12 a las 10:00 horas: Marcha por los Derechos de las PCD y mañana de encuentro con stand de productos que realizan de cada institución/organización; juegos y mateada.
Por la tarde, a las 18:00 horas en Salón Rojo, Entrega de Certificados de Asistencia a concurrentes de los Talleres de Lengua de Señas Argentina y reconocimiento a las PCD que concurrieron a representarnos en los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.
– Jueves 4/12 de 10 a 12 y de 14 a 16 horas: Escuela de Educación Especial Nº 501 (Las Heras y Pasteur)
– Viernes 5/12 de 10 a 12 horas: Centro de Formación Integral (Av. Del Carmen Nº 620)
Además, durante toda la semana en el Salón Blanco del Palacio Municipal se exhibirá una Muestra de Fotos de las distintas acciones que se llevan adelante desde la Dirección de Discapacidad junto al área de Deportes y las instituciones que trabajan en la temática.
Una moto colisionó con un auto que salía de un garaje: conductor hospitalizado
Un trabajador fallecido y un herido grave el saldo del derrumbe en Costa Esmeralda
Iván Curutchet, Campeón del Torneo Internacional “Valesanito 2025” con Independiente de Avellaneda
A 100 años de la visita de Carlos Gardel a Las Flores, el Teatro Español celebra con un espectáculo único
Luz y gas: el Gobierno cambia el esquema de subsidios a las tarifas y será un 2026 de subas
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras