Neuro Experiencia 2025 se realizó con gran éxito en Las Flores y dejó una huella positiva en los participantes

En la jornada de ayer se llevó a cabo en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Las Flores la esperada Neuro Experiencia 2025, un evento que reunió a destacados profesionales y a una gran concurrencia de público, consolidándose como una propuesta innovadora para el aprendizaje y el crecimiento personal.

Durante todo el día, los asistentes participaron de conferencias y actividades que abordaron los aportes de las neurociencias en la educación, las emociones, las decisiones y las interacciones sociales. Los reconocidos oradores Silvia R. Figiacone, Andrés Rieznik, Lucrecia Prat Gay y Federico Fros Campelo compartieron investigaciones, experiencias y herramientas prácticas que despertaron un marcado interés en la audiencia.

La respuesta de los participantes fue unánime: calificaron la experiencia como “fabulosa”, destacando tanto la calidad de los contenidos como la organización del evento. Muchos resaltaron que Neuro Experiencia 2025 no solo aportó conocimientos, sino que también generó motivación, inspiración y una energía positiva para aplicar en la vida cotidiana.

La organizadora Carolina Berbery agradeció a la comunidad florense y a los visitantes de distintas ciudades que se acercaron para ser parte de la propuesta, remarcando que el encuentro “confirma la importancia de generar espacios de intercambio y aprendizaje en nuestra ciudad”.