Carolina Berbery: “Neuro Experiencia busca inspirar y contagiar algo positivo desde la educación”
La organizadora presentó los detalles del evento que se realizará el 30 de agosto en el Predio Ferial de la Sociedad Rural, con oradores de primer nivel y charlas que combinan ciencia, emociones y aprendizaje para toda la comunidad.
La organizadora, Carolina Berbery, visitó esta mañana los estudios de Urbana FM 92.7 y dialogó con Julio González y Laura Lopardo en Canú a la Mañana para anticipar detalles de esta edición. “Tener este tipo de panelistas en Las Flores es un lujo y me llena de felicidad. No solo posiciona a nuestra ciudad en el plano cultural y académico, sino que genera un espacio de encuentro y crecimiento con respaldo científico. Todo lo que se va a presentar en Neuro Experiencia tiene la ciencia detrás”, expresó emocionada.
Entre los oradores estarán Silvia R. Figiacone, Andrés Rieznik, Lucrecia Prat Gay y Federico Fros Campelo, cuatro referentes que abordarán cómo el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro puede ayudarnos a mejorar la educación, entender y gestionar nuestras emociones, optimizar la toma de decisiones y fortalecer las relaciones sociales y laborales. La propuesta no se limita a la teoría: las charlas incluirán estrategias y recursos concretos que los asistentes podrán aplicar en su vida cotidiana.
Berbery remarcó que este proyecto nació con el propósito de aportar valor desde la educación como base para el desarrollo social. “Cuando pensé en generar este espacio, buscaba inspirar y contagiar algo positivo, ofrecer a los chicos y a la comunidad algo concreto que les sume. Este año armamos un grupo muy lindo, con gente que se capacita constantemente, y estoy segura de que quienes participen se llevarán mucho más que información: se irán con motivación y nuevas herramientas”, afirmó.
Además, anticipó que la jornada atraerá público de otras localidades, lo que también representará un impacto positivo para la ciudad. “Aprovechen esta experiencia. El cerebro se va a ir moldeando con cada aprendizaje y cada intercambio que vivamos ese día”, invitó.
Finalmente, Berbery agradeció a los sponsors y a todos los que apoyan la iniciativa, subrayando que Neuro Experiencia Las Flores 2025 es, ante todo, un espacio de crecimiento para quienes buscan ampliar su mirada sobre el mundo y aplicar el conocimiento científico para mejorar sus prácticas diarias y, así, contribuir a una sociedad más preparada y consciente.
