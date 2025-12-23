Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Reunión de Comisión Plenaria abordó proyectos vinculados al Espacio Textil y a emprendedores

Las Flores

Reunión de Comisión Plenaria abordó proyectos vinculados al Espacio Textil y a emprendedores

Foto del avatar

Publicado

hace 25 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El lunes 22, en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo una reunión de Comisión Plenaria que contó con la participación de concejales de todos los bloques, junto al secretario de Producción, Ambiente y Turismo, Cristian Chiodini, y el Director de Industria y Comercio, Pablo Aranda.

También estuvieron presentes representantes de las cooperativas textiles: Claudio Scalisi, Carlos Bonafina y Susana D’Agosto, esta última desempeñándose como capacitadora municipal de la Escuela Textil.

El encuentro tuvo como objetivo analizar dos expedientes del Departamento Ejecutivo: el N°248, que corresponde al Proyecto de Ordenanza para la regularización del inmueble destinado al Espacio Textil, y el N°247, vinculado al Proyecto de Ordenanza para la creación del Programa “Promover Emprendedores”.

Te puede interesar:

“Adelante Las Flores” convoca a una reunión con emprendedores locales en el Comité Radical

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.