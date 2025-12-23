Reunión de Comisión Plenaria abordó proyectos vinculados al Espacio Textil y a emprendedores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El lunes 22, en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo una reunión de Comisión Plenaria que contó con la participación de concejales de todos los bloques, junto al secretario de Producción, Ambiente y Turismo, Cristian Chiodini, y el Director de Industria y Comercio, Pablo Aranda.

También estuvieron presentes representantes de las cooperativas textiles: Claudio Scalisi, Carlos Bonafina y Susana D’Agosto, esta última desempeñándose como capacitadora municipal de la Escuela Textil.

El encuentro tuvo como objetivo analizar dos expedientes del Departamento Ejecutivo: el N°248, que corresponde al Proyecto de Ordenanza para la regularización del inmueble destinado al Espacio Textil, y el N°247, vinculado al Proyecto de Ordenanza para la creación del Programa “Promover Emprendedores”.