Con nuevas preseas en el día 2 de competencia, Las Flores llega a siete medallas en los Juegos Bonaerenses 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La delegación de Las Flores vivió un segundo día de competencia inolvidable en los Juegos Bonaerenses 2025, consolidando su protagonismo en el certamen provincial. Con actuaciones destacadas en distintas disciplinas, los y las deportistas florenses sumaron un total de siete medallas: tres de oro, tres de plata y una de bronce, lo que refleja el esfuerzo y la dedicación de la ciudad en el deporte bonaerense.

En atletismo y natación, Las Flores sumó medallas doradas que marcaron la jornada. Nehuén Santillán, en Lanzamiento de Bala PCD, se consagró campeón provincial, mientras que Mauro Nochetti, en Natación 50 metros Pecho Sub 15, volvió a subir al primer escalón del podio. Además, Carola Siri, en Patín Artístico, brilló con su rutina y aportó la tercera medalla de oro para la delegación.

El podio plateado también contó con destacadas actuaciones de la ciudad. Victoria Castro, en Salto en Largo, Yair Porcella, en atletismo, y Josefina García, también en atletismo, consiguieron las tres medallas de plata del día. Por su parte, Juan Cruz Carbajal, en Taekwondo, logró el tercer lugar, sumando la medalla de bronce.

El segundo día también dejó importantes victorias colectivas. El equipo de Fútbol PCD goleó a Chacabuco por 11 a 1, mientras que en Pádel Femenino Sub 18, Maitén Giacoia Puente y Emma Di Tullio se impusieron 6-1 / 6-0. En Pádel Masculino Adultos, Raúl Rosales y Julio Etcheverry vencieron 7-5 / 6-3 y avanzaron a semifinales. Gianna De Benedetto, en Tenis de Mesa Sub 14, ganó su segundo partido por 3-0, y en Beach Vóley Femenino Sub 18, Juana Vidal y Clara Coronel se impusieron a Avellaneda por 13-21 / 21-10 / 15-12.

Con estos resultados, Las Flores acumula siete medallas en lo que va de los Juegos Bonaerenses 2025, consolidando su desempeño y destacando la combinación de talento individual y trabajo en equipo. La delegación continúa sumando medallas y dejando en alto el nombre de la ciudad en Mar del Plata.