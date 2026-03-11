¿Cuáles son los pilares del presupuesto y la emergencia económica 2026?

El intendente Fabián Blanstein encabezó la apertura de las Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores, donde realizó un balance de la gestión municipal y planteó los principales desafíos y objetivos para el año en curso.

El presupuesto para el año 2026 en el partido de Las Flores ha sido definido no como una herramienta transformadora, sino como un «presupuesto técnico de supervivencia» debido a la declaración de la emergencia económica en el distrito,.

Los pilares fundamentales que sustentan este presupuesto y las medidas ante la emergencia son los siguientes:

Austeridad y prudencia financiera: Se plantea una gestión basada en la austeridad y una mucha responsabilidad en el gasto, motivada por la dificultad extrema del contexto nacional y provincial.

Responsabilidad fiscal sin nuevas tasas: A pesar de la necesidad de recursos, el municipio ha optado por optimizar lo que ya tiene y mejorar la cobrancia (especialmente de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza) en lugar de crear nuevas tasas que afecten la economía de las familias,.

Datos financieros clave: El presupuesto para 2026 asciende a 26,000 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de apenas el 7% respecto al ejercicio anterior. Esta limitación responde directamente a la baja recaudación nacional y provincial, lo que ha reducido los fondos coparticipables que recibe el municipio.

Además, se proyecta un aumento salarial del 20% nominal (22.5% acumulado) para los trabajadores municipales, pagadero en tramos, buscando mantener el funcionamiento institucional sin recurrir a despidos