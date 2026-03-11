Las Flores
¿Cuáles son los pilares del presupuesto y la emergencia económica 2026?
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El intendente Fabián Blanstein encabezó la apertura de las Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores, donde realizó un balance de la gestión municipal y planteó los principales desafíos y objetivos para el año en curso.
El presupuesto para el año 2026 en el partido de Las Flores ha sido definido no como una herramienta transformadora, sino como un «presupuesto técnico de supervivencia» debido a la declaración de la emergencia económica en el distrito,.
Los pilares fundamentales que sustentan este presupuesto y las medidas ante la emergencia son los siguientes:
Apertura de sesiones: Blanstein llamó a la unidad para afrontar un año económico complejo y proyectar el desarrollo de Las Flores
- Continuidad de servicios esenciales: El objetivo primordial es garantizar que el municipio pueda seguir funcionando y brindando los servicios básicos a la comunidad a pesar de la crisis,.
- Austeridad y prudencia financiera: Se plantea una gestión basada en la austeridad y una mucha responsabilidad en el gasto, motivada por la dificultad extrema del contexto nacional y provincial.
- Optimización de recursos: Ante la escasez financiera, se busca la optimización tanto de los recursos económicos como de los recursos humanos para solucionar problemas de raíz sin comprometer la operatividad diaria,.
- Responsabilidad fiscal sin nuevas tasas: A pesar de la necesidad de recursos, el municipio ha optado por optimizar lo que ya tiene y mejorar la cobrancia (especialmente de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza) en lugar de crear nuevas tasas que afecten la economía de las familias,.
- Acompañamiento de la emergencia provincial: El presupuesto contempla y se alinea con la emergencia económica declarada en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires,.
Datos financieros clave: El presupuesto para 2026 asciende a 26,000 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de apenas el 7% respecto al ejercicio anterior. Esta limitación responde directamente a la baja recaudación nacional y provincial, lo que ha reducido los fondos coparticipables que recibe el municipio.
Además, se proyecta un aumento salarial del 20% nominal (22.5% acumulado) para los trabajadores municipales, pagadero en tramos, buscando mantener el funcionamiento institucional sin recurrir a despidos
Apertura de sesiones: Blanstein llamó a la unidad para afrontar un año económico complejo y proyectar el desarrollo de Las Flores
Marzo, mes de la memoria: Las Flores tendrá actividades para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado
Un menor fue atropellado por una moto que circulaba a alta velocidad y el conductor se dio a la fuga
Walter Crucce fue elegido presidente de AMBAPA y proyecta una nueva etapa para el boxeo
¿Cuáles son los pilares del presupuesto y la emergencia económica 2026?
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras