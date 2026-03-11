Connect with us
Las Flores

¿Cuáles son los pilares del presupuesto y la emergencia económica 2026?

El intendente Fabián Blanstein encabezó la apertura de las Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores, donde realizó un balance de la gestión municipal y planteó los principales desafíos y objetivos para el año en curso.

El presupuesto para el año 2026 en el partido de Las Flores ha sido definido no como una herramienta transformadora, sino como un «presupuesto técnico de supervivencia» debido a la declaración de la emergencia económica en el distrito,.

Los pilares fundamentales que sustentan este presupuesto y las medidas ante la emergencia son los siguientes:

  • Continuidad de servicios esenciales: El objetivo primordial es garantizar que el municipio pueda seguir funcionando y brindando los servicios básicos a la comunidad a pesar de la crisis,.
  • Austeridad y prudencia financiera: Se plantea una gestión basada en la austeridad y una mucha responsabilidad en el gasto, motivada por la dificultad extrema del contexto nacional y provincial.
  • Optimización de recursos: Ante la escasez financiera, se busca la optimización tanto de los recursos económicos como de los recursos humanos para solucionar problemas de raíz sin comprometer la operatividad diaria,.
  • Responsabilidad fiscal sin nuevas tasas: A pesar de la necesidad de recursos, el municipio ha optado por optimizar lo que ya tiene y mejorar la cobrancia (especialmente de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza) en lugar de crear nuevas tasas que afecten la economía de las familias,.
  • Acompañamiento de la emergencia provincial: El presupuesto contempla y se alinea con la emergencia económica declarada en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires,.


Datos financieros clave: El presupuesto para 2026 asciende a 26,000 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de apenas el 7% respecto al ejercicio anterior. Esta limitación responde directamente a la baja recaudación nacional y provincial, lo que ha reducido los fondos coparticipables que recibe el municipio.

Además, se proyecta un aumento salarial del 20% nominal (22.5% acumulado) para los trabajadores municipales, pagadero en tramos, buscando mantener el funcionamiento institucional sin recurrir a despidos

