Noticias Las Flores

Más de 8.000 usuarios de Las Flores podrían perder el beneficio de Zona Fría en la tarifa del gas

Las Flores

Más de 8.000 usuarios de Las Flores podrían perder el beneficio de Zona Fría en la tarifa del gas

hace 26 minutos

El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso Nacional contempla la eliminación de una parte clave de la Ley de Zonas Frías, lo que afectaría directamente a más de 8.000 usuarios de gas en la ciudad de Las Flores.

De aprobarse el artículo 72° del proyecto, se derogarían los beneficios establecidos en la Ley 27.637, aprobada en 2021, que ampliaba el régimen original de subsidios para incluir a vastas regiones del país —entre ellas, buena parte de la provincia de Buenos Aires.

En concreto, los usuarios florenses perderían el descuento del 30% al 50% en la tarifa de gas natural que rige actualmente, lo que generaría un fuerte impacto en los bolsillos, especialmente en un contexto de alta inflación y tarifas en alza.

La medida restringiría nuevamente el programa solo a zonas históricamente beneficiadas como la Patagonia, la Puna y Malargüe, dejando fuera a 77 distritos bonaerenses, incluyendo Las Flores.

El golpe sería especialmente duro para familias de sectores medios y trabajadores que ya vienen siendo afectados por el ajuste económico, la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento de servicios básicos.

Desde distintos sectores ya se están alzando voces en contra de esta medida, que de concretarse significaría una quita de derechos conquistados y un retroceso en materia de equidad energética.

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

