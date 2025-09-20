Más de 8.000 usuarios de Las Flores podrían perder el beneficio de Zona Fría en la tarifa del gas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso Nacional contempla la eliminación de una parte clave de la Ley de Zonas Frías, lo que afectaría directamente a más de 8.000 usuarios de gas en la ciudad de Las Flores.

De aprobarse el artículo 72° del proyecto, se derogarían los beneficios establecidos en la Ley 27.637, aprobada en 2021, que ampliaba el régimen original de subsidios para incluir a vastas regiones del país —entre ellas, buena parte de la provincia de Buenos Aires.

En concreto, los usuarios florenses perderían el descuento del 30% al 50% en la tarifa de gas natural que rige actualmente, lo que generaría un fuerte impacto en los bolsillos, especialmente en un contexto de alta inflación y tarifas en alza.

La medida restringiría nuevamente el programa solo a zonas históricamente beneficiadas como la Patagonia, la Puna y Malargüe, dejando fuera a 77 distritos bonaerenses, incluyendo Las Flores.

El golpe sería especialmente duro para familias de sectores medios y trabajadores que ya vienen siendo afectados por el ajuste económico, la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento de servicios básicos.

Desde distintos sectores ya se están alzando voces en contra de esta medida, que de concretarse significaría una quita de derechos conquistados y un retroceso en materia de equidad energética.