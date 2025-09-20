Las Flores
Más de 8.000 usuarios de Las Flores podrían perder el beneficio de Zona Fría en la tarifa del gas
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso Nacional contempla la eliminación de una parte clave de la Ley de Zonas Frías, lo que afectaría directamente a más de 8.000 usuarios de gas en la ciudad de Las Flores.
De aprobarse el artículo 72° del proyecto, se derogarían los beneficios establecidos en la Ley 27.637, aprobada en 2021, que ampliaba el régimen original de subsidios para incluir a vastas regiones del país —entre ellas, buena parte de la provincia de Buenos Aires.
En concreto, los usuarios florenses perderían el descuento del 30% al 50% en la tarifa de gas natural que rige actualmente, lo que generaría un fuerte impacto en los bolsillos, especialmente en un contexto de alta inflación y tarifas en alza.
La eliminación del régimen Zona Fría está dentro del Presupuesto 2026 que presentó Javier Milei al Congreso
La medida restringiría nuevamente el programa solo a zonas históricamente beneficiadas como la Patagonia, la Puna y Malargüe, dejando fuera a 77 distritos bonaerenses, incluyendo Las Flores.
El golpe sería especialmente duro para familias de sectores medios y trabajadores que ya vienen siendo afectados por el ajuste económico, la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento de servicios básicos.
Desde distintos sectores ya se están alzando voces en contra de esta medida, que de concretarse significaría una quita de derechos conquistados y un retroceso en materia de equidad energética.
Gelené señaló que sin el Plan Maestro del Salado la región estaría frente a una catástrofe
Insólito episodio en pleno centro de Rauch: cinco jóvenes de Las Flores huyeron de un lubricentro sin pagar
Con buenos momentos compartido, Pardo celebró su 149º aniversario con su gente
Patrulla Rural detuvo a un hombre que poseía pedido de paradero activo por lesiones graves y violación de domicilio
Tres medallas para Las Flores en el arranque del Campeonato Nacional Máster de Atletismo
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras