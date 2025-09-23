Las Flores
Quinto aumento de la nafta en menos de un mes: Así quedaron los precios en Las Flores
Con esta suba, se espera que en las próximas horas el resto de las compañías petroleras también ajusten sus valores, en respuesta al incremento del precio internacional del petróleo Brent, que es la referencia para el mercado argentino.
En la ciudad de Las Flores, los precios en la estación de servicio YPF quedaron de la siguiente manera:
- Nafta Súper: $1511
- Infinia: $1731
- Infinia Diesel: $1662
- Diesel 500: $1512
