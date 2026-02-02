▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció la aprobación de modificaciones significativas para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, que entrarán en vigencia a partir de este domingo 1° de febrero. Esta modernización, enmarcada en un plan para reforzar la seguridad de ambos documentos, aplica tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros.

Según explicó la administración, ambos documentos mantendrán su plena vigencia hasta su fecha de vencimiento, por lo que el trámite para obtener el nuevo formato no será obligatorio hasta entonces. Durante los primeros días de febrero, algunas personas podrían recibir aún el formato anterior, mientras los registros civiles y las oficinas del Renaper completan la adecuación de su software para la toma de datos.

Cambios en el DNI y el pasaporte: así serán los nuevos documentos oficiales argentinos

Para los nuevos pasaportes, la disposición 54/2026 actualiza sus características, buscando alinear el documento argentino con los estándares internacionales de identificación y seguridad recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Este nuevo pasaporte es un modelo de vanguardia y confiable, con 34 páginas —las primeras dos confeccionadas en policarbonato— e incorpora tecnología de grabado láser donde se ven los datos personales. Esto garantiza una mayor resistencia física y elementos de seguridad visibles y no visibles, dificultando cualquier intento de falsificación.

En cuanto al DNI, la disposición 55/2026 anuncia cambios importantes. Se trata de una tarjeta de policarbonato con un chip sin contacto incorporado; el mismo almacenará los datos del titular de forma encriptada, permitiendo validar la identidad de manera segura, sin necesidad de acceder a bases de datos externas. El Gobierno asegura que este chip brindará mayor seguridad y compatibilidad con estándares internacionales. También se actualizan formatos, elementos visuales y datos para dificultar falsificaciones y mejorar la protección de datos personales.