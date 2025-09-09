El Renaper habilitó un chatbot para consultar si tu pasaporte tiene fallas de impresión

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) habilitó una herramienta de verificación en su chatbot oficial para el chequeo del pasaporte, ante la detección de fallas en varios lotes de documentos emitidos.

A su vez, para los casos en que el pasaporte deba ser reemplazado, se dispuso la reposición inmediata y sin costo en las oficinas de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Salta, Córdoba y Rosario para quienes tengan viajes próximos.

El chatbot funciona en el número 11 51261789.

Estos son los pasos a seguir para hacer la consulta:

• cuando el chat te saluda, se debe seleccionar opcion B Pasaporte

• cuando seleccionas Pasaporte te muestra este otro menú

• cuando seleccionas D Cheque de Pasaporte te pide el numero

• escribirlo (ejemplo AAL456671)

• el chatbot te informa lo que corresponda

• luego termina la consulta y te saluda

Las opciones

Si el pasaporte requiere revisión pueden surgir dos posibilidades.

A) Que este bien

B) Que sea necesario fabricar de nuevo el pasaporte. Este mantiene su número (es decir, no es un nuevo ejemplar) y es sin cargo.

Fallas en lotes de pasaportes

Una grave falla en la fabricación de pasaportes distribuidos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) está generando una ola de devoluciones de miles de estos documentos nacionales en los consulados argentinos, afectando a ciudadanos que necesitan viajar por el mundo.

La situación, que comenzó a registrarse en el consulado de San Pablo, Brasil, podría extenderse a un número desconocido de jurisdicciones.

Los documentos afectados pertenecen a la serie AAL, específicamente entre las numeraciones AAL314778 y AAL346228, AAL400000 y AAL607599, y AAL616000 y AAL620088.

Según fuentes del Gobierno, el “incidente” fue provocado por una tinta negra de seguridad defectuosa, suministrada por un proveedor alemán que ha trabajado con el Renaper durante los últimos 12 años.

Esta falla es descrita como “invisible al ojo humano” y solo detectable por equipos de lectura en puestos migratorios, ya que “la tinta no reúne las condiciones requeridas y por eso los pasaportes impresos con ella no pueden ser leídos por los scanners en los aeropuertos”.