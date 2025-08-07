Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Diputados aprobó la emergencia pediátrica, aumentó el financiamiento al Garrahan y universidades

Capital Federal

Diputados aprobó la emergencia pediátrica, aumentó el financiamiento al Garrahan y universidades

Foto del avatar

Publicado

hace 8 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En una jornada marcada por el cruce de tensiones entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles dos iniciativas que generan incomodidad en la Casa Rosada: la declaración de la emergencia pediátrica y un aumento de los fondos para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales.

Ambos proyectos fueron impulsados por bloques opositores y lograron ser tratados gracias a un quórum que La Libertad Avanza intentó bloquear sin éxito. La sesión, que fue maratónica, se centró en temas sensibles como salud y educación, dos áreas que vienen reclamando refuerzos presupuestarios frente al ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

El oficialismo votó en contra y denunció que la oposición busca “romper el equilibrio fiscal”, en alusión directa al objetivo del presidente Javier Milei de alcanzar el déficit cero. “Estos proyectos no especifican de dónde saldrán los fondos, lo que representa un ataque directo a la disciplina fiscal”, argumentaron desde La Libertad Avanza.

Te puede interesar:

Es Ley el cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires

Por otra parte, fue retirado del temario el tratamiento del veto presidencial a la ley de emergencia en Bahía Blanca, una decisión que generó críticas de los legisladores de la zona afectada por las inundaciones.

Con este escenario, el Senado será ahora el encargado de definir el futuro de ambas iniciativas. Mientras tanto, crece la tensión entre el Ejecutivo y un Congreso cada vez más activo en fijar una agenda propia.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.