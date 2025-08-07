Diputados aprobó la emergencia pediátrica, aumentó el financiamiento al Garrahan y universidades

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En una jornada marcada por el cruce de tensiones entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles dos iniciativas que generan incomodidad en la Casa Rosada: la declaración de la emergencia pediátrica y un aumento de los fondos para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales.

Ambos proyectos fueron impulsados por bloques opositores y lograron ser tratados gracias a un quórum que La Libertad Avanza intentó bloquear sin éxito. La sesión, que fue maratónica, se centró en temas sensibles como salud y educación, dos áreas que vienen reclamando refuerzos presupuestarios frente al ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

El oficialismo votó en contra y denunció que la oposición busca “romper el equilibrio fiscal”, en alusión directa al objetivo del presidente Javier Milei de alcanzar el déficit cero. “Estos proyectos no especifican de dónde saldrán los fondos, lo que representa un ataque directo a la disciplina fiscal”, argumentaron desde La Libertad Avanza.

Por otra parte, fue retirado del temario el tratamiento del veto presidencial a la ley de emergencia en Bahía Blanca, una decisión que generó críticas de los legisladores de la zona afectada por las inundaciones.

Con este escenario, el Senado será ahora el encargado de definir el futuro de ambas iniciativas. Mientras tanto, crece la tensión entre el Ejecutivo y un Congreso cada vez más activo en fijar una agenda propia.