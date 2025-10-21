Capital Federal
Javier Milei anunció que no aplicará la Ley de Emergencia Pediátrica; el Garrahan realizará un cacerolazo
Trabajadores agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos manifestaron que hay que “terminar con tanta crueldad y prepotencia”.
Trabajadores del Hospital Garrahan, agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), realizarán un cacerolazo en la puerta de la institución en rechazo al anuncio del presidente Javier Milei, quien afirmó que no aplicará la Ley de Emergencia Pediátrica “por falta de fondos”.
La convocatoria, que está anunciada a las 20:30hs. (en la entrada sobre Combate de los Pozos 1881), será llevada a cabo en un contexto de un paro por 24hs. y ante una situación “gravísima para la democracia” del país y también “para los niños, niñas y adolescentes del Garrahan y sus trabajadores”.
“No podemos naturalizar el autoritarismo. El presidente anunció que no aplicará la Emergencia Pediátrica ‘por falta de fondos’ y eso es una provocación autoritaria. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto como pueblo? Hay que terminar con tanta crueldad y prepotencia”, indicó APyT desde un comunicado.
Asimismo, expresaron que esta medida es “en repudio al atropello” permanente que ejerce el Gobierno Nacional y que decide de forma “autocrática” no aplicar las leyes del Congreso “como si se tratara de una monarquía”.
En la misma línea, informaron que “denunciarán penalmente a los integrantes de Poder Ejecutivo” y, paralelamente, solicitarán que el Congreso “active el juicio político” a Milei, al ministro de Salud Mario Lugones, su par en Economía Luis Caputo y el jefe de gabinete Guillermo Francos.
“Volvemos a insistir con que la CGT llame a parar con el objetivo de revertir esta situación y, si no lo hace, desde la semana que viene vamos a empezar a trabajar y convocar un paro nacional desde abajo, junto a los gremios, federaciones y organizaciones dispuestas a construir una alternativa a la ausencia de la CGT”, concluyeron.
