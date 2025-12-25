Capital Federal
Mensajes de navidad: Milei anunció más ajuste y pidió «abrocharse los cinturones»
El Presidente anticipó más reformas y recortes e hizo un repaso de su gestión. El exmandatario, Mauricio Macri, dejó señales para Milei y para dirigentes de PRO.
El presidente Javier Milei publicó s un mensaje en redes sociales para celebrar las fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión, mientras que el expresidente Mauricio Macri aprovechó para enviar una indirecta política.
“ Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas ”, cerró el mandatario en el video que utilizó para celebrar Noche Buena y Navidad.
Milei difundió un video en redes sociales con un repaso de de su gestión en materia económica, política y social.
“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, expresó. “Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró y sumó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.
Reforma Laboral: Javier Milei firmó el proyecto y el Gobierno lo enviará al Congreso
Asimismo, en la selección de discursos recopilados, el equipo presidencial destacó la celebración del mandatario de la reducción a cero de los piquetes y la pelea contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad. “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.
En otro pasaje, elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.
“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, se lo escucha plantear tras el triunfo de La Libertad Avanza el 26 de octubre, y aclaró: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.
Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual slogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Sin embargo, luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa legislativa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, se lo escucha plantear.
