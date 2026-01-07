Más deuda: El Gobierno de Milei tomó un crédito por U$S 3.000 millones para pagar el vencimiento del viernes

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Gobierno nacional cerró un crédito por U$S 3.000 millones con seis bancos internacionales que serán aplicados al pago del vencimiento del próximo viernes y para fortalecer las reservas del Banco Central.

Si bien era la opción más firme, la demora en el anuncio había generado algún grado de incertidumbre en el mercado financiero, de cara a la obligación que el país debe servir en 48 horas.

La operación está a cargo del Banco Central quien cerró un préstamo REPO (Repurchase Agreement), cuyo mecanismo es la entrega de un activo contra la obligación de recompra.

La entidad a cargo de Santiago Bausili precisó que para ello se utilizarán títulos BONARES 2035 y 2038 en poder de la autoridad monetaria. Estos bonos habían sido objetos de un canje con el Tesoro Nacional la semana pasada.

Ahora resta que el Ministerio de Economía de a conocer el mecanismo por el cual el Tesoro Nacional tomará los dólares que recogió el Banco Central y luego aplicarlos al pago del vencimiento.

El plazo de esta operación es de 372 y la tasa a pagar es de 7,4%, según indicó el BCRA. Esta tasa se compone de la equivalente SOFR en dólares estadounidenses (costo de pedir dinero a un día en Estados Unidos) más un spread de 400 puntos básicos.