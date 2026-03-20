Las Flores
Indignante: sustraen mercadería aprovechando la imposibilidad de reacción de una comerciante en silla de ruedas
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Un hecho se registró este jueves al mediodía en un local dedicado a Bijouterie ubicado dentro de la Galería El Sol, donde una joven comerciante denunció la sustracción de mercadería.
Según se informó, la propia damnificada relató lo ocurrido a través de sus redes sociales. De acuerdo a su testimonio, dos jóvenes , aparentemente (menores) ingresaron al comercio y, sin ejercer violencia ni forzar accesos, se llevaron distintos elementos aprovechándose de su situación personal, ya que se encuentra en silla de ruedas, lo que le impidió reaccionar o seguirlos.
El episodio ocurrió a plena luz del día y generó inquietud entre otros comerciantes del lugar, quienes plantean la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad dentro de la galería.
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La trabajadora, que sostiene su emprendimiento con esfuerzo y dedicación, expresó su angustia por lo sucedido, destacando que este tipo de situaciones impactan tanto en lo económico como en lo emocional. Se aguarda que el hecho sea formalmente denunciado y que puedan recabarse imágenes o testimonios que permitan avanzar en la identificación de los responsables.
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