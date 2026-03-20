Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Indignante: sustraen mercadería aprovechando la imposibilidad de reacción de una comerciante en silla de ruedas

Las Flores

Indignante: sustraen mercadería aprovechando la imposibilidad de reacción de una comerciante en silla de ruedas

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

Un hecho se registró este jueves al mediodía en un local dedicado a Bijouterie ubicado dentro de la Galería El Sol, donde una joven comerciante denunció la sustracción de mercadería.

Según se informó, la propia damnificada relató lo ocurrido a través de sus redes sociales. De acuerdo a su testimonio, dos jóvenes , aparentemente (menores) ingresaron al comercio y, sin ejercer violencia ni forzar accesos, se llevaron distintos elementos aprovechándose de su situación personal, ya que se encuentra en silla de ruedas, lo que le impidió reaccionar o seguirlos.

El episodio ocurrió a plena luz del día y generó inquietud entre otros comerciantes del lugar, quienes plantean la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad dentro de la galería.

Te puede interesar:

Sub Delegación Departamental de Investigaciones recupera materiales robados de un galpón de esta ciudad

La trabajadora, que sostiene su emprendimiento con esfuerzo y dedicación, expresó su angustia por lo sucedido, destacando que este tipo de situaciones impactan tanto en lo económico como en lo emocional. Se aguarda que el hecho sea formalmente denunciado y que puedan recabarse imágenes o testimonios que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.