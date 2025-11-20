Las Flores
Sub Delegación Departamental de Investigaciones recupera materiales robados de un galpón de esta ciudad
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Según fuentes Judiciales, la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, en horas de la mañana del día de la fecha y a raíz de denuncia penal radicada en Estación de Policía Comunal Las Flores el día 13 del corriente mes y año por un vecino de esta ciudad, el cual daba cuenta que autores ignorados le habían sustraído del interior de un galpón de su propiedad varios elementos de trabajo rural y herramientas, hecho caratulado “HURTO”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, del Departamento Judicial de Azul.
Llevando tareas investigativas es que se logro recuperar una caja de plástico, de color azul, marca WADFOW, la cual contiene llave de tubo y tubos de varias medidas, cuatro lingas de color amarillas, un sudadero, una matra de color azul, roja y blanca, un cojinillo de color negro, un freno de soga color celeste, dos lasos de soja de cuero crudo trenzado, un pehual, una piola de color blanca y un trozo de linga de color amarilla. Todos los objetos antes descriptos fueron reconocidos por el denunciante.
Dicha causa penal queda en prosecución de la Ayudantía Fisca, la cual dispuso la entrega de los elementos secuestrados al damnificado previos haberlos reconocido como de su propiedad. –
Sub Delegación Departamental de Investigaciones recupera materiales robados de un galpón de esta ciudad
Finalizó la obra en la Escuela Primaria Nº 13 de Pardo y se formalizó la entrega de la llave a la dirección
La Sociedad Rural y la Fundación Aftosa convocan a una charla informativa sobre el nuevo sistema de identificación electrónica del SENASA
La Copa “Tino Costa” tendrá su segunda edición con un homenaje a Mingo Angelello
Avanza la implementación de un sistema para alertar en celulares sobre desastres naturales, alertas meteorológicas y/o advertencias de seguridad pública
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras