Las Flores

Robo en una veterinaria: ingresaron tras escalar un paredón lindero y sustrajeron dinero

hace 40 minutos

En horas de la mañana del 30 de agosto, personal policial tomó intervención en un hecho de robo agravado por escalamiento ocurrido en un comercio ubicado en Harosteguy y Carmen, de esta ciudad.

Autores desconocidos ingresaron al lugar entre la noche del 29 y la mañana del 30, tras escalar un paredón lindero y dañar un ventiluz. Una vez dentro, sustrajeron dinero que se encontraba en el interior del lugar. El monto exacto sustraído aún se encuentra en proceso de determinación.

En el lugar trabajaron efectivos del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) junto al Centro de Monitoreo Municipal, mientras que la investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, bajo la dirección del Dr. Pablo Iparraguirre. El hecho se encuentra en plena etapa investigativa, orientada a la identificación de los responsables.

Temas:
