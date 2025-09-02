Las Flores
Robo en una veterinaria: ingresaron tras escalar un paredón lindero y sustrajeron dinero
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En horas de la mañana del 30 de agosto, personal policial tomó intervención en un hecho de robo agravado por escalamiento ocurrido en un comercio ubicado en Harosteguy y Carmen, de esta ciudad.
Autores desconocidos ingresaron al lugar entre la noche del 29 y la mañana del 30, tras escalar un paredón lindero y dañar un ventiluz. Una vez dentro, sustrajeron dinero que se encontraba en el interior del lugar. El monto exacto sustraído aún se encuentra en proceso de determinación.
En el lugar trabajaron efectivos del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) junto al Centro de Monitoreo Municipal, mientras que la investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, bajo la dirección del Dr. Pablo Iparraguirre. El hecho se encuentra en plena etapa investigativa, orientada a la identificación de los responsables.
Un hombre fue detenido por reiterados robos de cableado y trasladado a la cárcel de Sierra Chica
Argentina ganó la semifinal de la América Pádel Cup con Fiorella Propato en el plantel
El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre
Ruta 3: un camionero de Las Flores impactó contra un árbol tras perder el control del vehículo
Juegos Bonaerenses 2025: Clasificados a la final de Mar del Plata en cultura
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras