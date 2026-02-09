Connect with us
Noticias Las Flores

Rauch

Ruta 30: volcó una camioneta que transportaba un carro con palos y sus ocupantes resultaron ilesos

Un siniestro vial se registró este lunes a las 14:35 en la Ruta Provincial 30, en el tramo que une Rauch con Las Flores, a unos tres kilómetros del ingreso a la planta urbana.

Según informaron fuentes oficiales, una camioneta Ford Ranger que remolcaba un carro cargado con palos volcó por causas que se intentan establecer. En el vehículo se trasladaban dos hombres oriundo de Rauch, quienes afortunadamente no sufrieron heridas ni requirieron asistencia médica.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios junto a personal policial, quienes llevaron adelante tareas de prevención y ordenamiento del tránsito para restablecer la circulación con normalidad.

